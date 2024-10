Thesocialpost.it - Arnold Schwarzenegger sostiene Kamala Harris: “Sono prima un americano che un repubblicano”

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) In un annuncio che ha sorpreso molti,ha dichiarato il suo sostegno ae al governatore del Minnesota Tim Walz per le prossime elezioni, spiegando che la sua priorità è l’unità degli Stati Uniti, non l’appartenenza politica. Con un post su X (ex Twitter), l’ex governatoredella California e attore ha dichiarato: “Sarò sempre unche un. Ed è per questo che questa settimana voterò pere Tim Walz”.ha una storia di appartenenza al Partito, ma negli ultimi anni ha manifestato più volte una crescente distanza rispetto alla linea politica del partito, in particolare riguardo all’ex presidente Donald Trump.