Arachidi nel dolcetto. Turista muore a 14 anni

Morire a 14 anni per uno choc anafilattico dovuto a un'allergia alle Arachidi. È successo a Roma dove una giovanissima Turista inglese, in vacanza con i genitori, ha mangiato un dolce che ne conteneva alcuni residui e che le è stato fatale. La 14enne ha cominciato a sentirsi male da subito, ma la situazione è precipitata quando è rientrata in hotel: i genitori hanno chiamato immediatamente il 118 e la ragazza è stata trasportata d'urgenza all'ospedale San Camillo dove non sono riusciti a salvarla.

Le manovre salvavita però non sono servite e la ragazzina è morta. I genitori sono sotto shock, e il padre è stato ricoverato dopo essere stato colto da un ...