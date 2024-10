Ancona, foto scambiate via chat: adescata una 15enne (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Due uomini, un 27enne di origine albanese e un 23enne di Napoli, sono finiti davanti al giudice del tribunale di Ancona con l'accusa di adescamento di minore. In periodi diversi, tra ottobre Ilmattino.it - Ancona, foto scambiate via chat: adescata una 15enne Leggi tutta la notizia su Ilmattino.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Due uomini, un 27enne di origine albanese e un 23enne di Napoli, sono finiti davanti al giudice del tribunale dicon l'accusa di adescamento di minore. In periodi diversi, tra ottobre

