Zaia: «Non sono contrario al nucleare, ma no a una centrale a Venezia» (Di martedì 29 ottobre 2024) «Ho rispetto per le idee di tutti, anche di chi lo ha proposto, visto che siamo davvero a un dibattito distante dalla realizzazione, ma se mi si chiede se sono favorevole, direi di no, ma non perché sono contrario al nucleare, semplicemente perché Venezia vive già le sue criticità». Con queste Veneziatoday.it - Zaia: «Non sono contrario al nucleare, ma no a una centrale a Venezia» Leggi tutta la notizia su Veneziatoday.it (Di martedì 29 ottobre 2024) «Ho rispetto per le idee di tutti, anche di chi lo ha proposto, visto che siamo davvero a un dibattito distante dalla realizzazione, ma se mi si chiede sefavorevole, direi di no, ma non perchéal, semplicemente perchévive già le sue criticità». Con queste

"Piuttosto pensiamo alla riconversione in energia pulita a Marghera". Così il presidente della Regione Veneto nel corso di un punto stampa ...

VENEZIA (ITALPRESS) - "La mia idea è che il mondo è grande, Venezia la terrei in caso per ultima. Non perchè è meglio che la centrale venga fatta ...

VENEZIA - «Sono contrario a una centrale nucleare a Venezia, piuttosto pensiamo alla riconversione in energia pulita a Marghera». Lo ha detto stamani, 29 ottobre, a Venezia il presidente della Regione ...