Laprimapagina.it - “Yena” è il singolo d’esordio di Njka

Leggi tutta la notizia su Laprimapagina.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Da venerdì 1° novembre 2024 sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale e in rotazione radiofonica “”, il primodi. “” è un brano che parla della fine di una relazione e di quanto a volte sia difficile lasciar andare l’altro. Il testo è contorto proprio come il vissuto: si parla velatamente di sensi di colpa, di malinconia, rabbia e a tratti accettazione e rassegnazione; emozioni contrastanti. Con la parola “iena”, ripetuta nel ritornello, si vuole intendere una persona che, anche se involontariamente, risulta aggressiva e crudele a causa del proprio caos mentale e che, in qualche modo accetta quella parte di sé con la consapevolezza di aver ferito qualcuno che non lo meritava. Spiega l’artista a proposito del brano: «Scrivendo “” ho provato un grande senso di liberazione dopo essermi sentita fuori posto per mesi.