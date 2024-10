WTA Merida 2024: Tomljanovic, esordio vincente in Messico. Bene Li e Teichmann (Di martedì 29 ottobre 2024) Si è chiuso nella notte il primo blocco di primi turni del WTA 250 di Merida, che l’anno scorso vide il successo di Camila Giorgi nell’edizione di debutto. Rispetto ad allora sono cambiati sia la collocazione (da febbraio a ottobre-novembre) che lo status dell’ultima vincitrice, la quale ha chiuso qualsiasi ponte col tennis. Sono otto gli incontri che hanno avuto luogo nella giornata d’apertura, che vede brillare soprattutto Ajla Tomljanovic. L’australiana non ha il migliore dei sorteggi, ma la qualificata americana Elizabeth Mandlik (figlia d’arte: sua madre è Hana Mandlikova) non riesce a far suo il tie-break del primo set e poi cala di netto nel secondo. ATP Parigi-Bercy, debutto per Berrettini, Musetti e Arnaldi. Oasport.it - WTA Merida 2024: Tomljanovic, esordio vincente in Messico. Bene Li e Teichmann Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Si è chiuso nella notte il primo blocco di primi turni del WTA 250 di, che l’anno scorso vide il successo di Camila Giorgi nell’edizione di debutto. Rispetto ad allora sono cambiati sia la collocazione (da febbraio a ottobre-novembre) che lo status dell’ultima vincitrice, la quale ha chiuso qualsiasi ponte col tennis. Sono otto gli incontri che hanno avuto luogo nella giornata d’apertura, che vede brillare soprattutto Ajla. L’australiana non ha il migliore dei sorteggi, ma la qualificata americana Elizabeth Mandlik (figlia d’arte: sua madre è Hana Mandlikova) non riesce a far suo il tie-break del primo set e poi cala di netto nel secondo. ATP Parigi-Bercy, debutto per Berrettini, Musetti e Arnaldi.

