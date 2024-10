Oasport.it - WTA Jiujiang 2024, Trevisan al secondo turno. Fuori Bronzetti, avanti Sramkova e Golubic

(Di martedì 29 ottobre 2024) Si è completato il quadro dei match delnel tabellone del WTA di. Una giornata agrodolce per il tennista italiano, vista la vittoria di Martinae la sconfitta di Lucia. La tennista toscana ha dominato contro la cinese Wushuan Zheng, numero 352 della classifica mondiale, imponendosi con il punteggio di 6-1 6-2. Adesso l’azzurra affronterà l’ungherese Anna Bondar, numero 97 del ranking, che ha superato in tre set l’olandese Arianne Hartono per 6-2 2-6 7-6. Brutta ed inaspettata sconfitta per Lucia, reduce dalle semifinali a Guagzhou. La romagnolo si è arresa alla thailandese Mananchaya Sawangkaew, 147 del ranking WTA, in tre set con il punteggio di 6-4 4-6 6-2 dopo due ore e venti minuti di gioco.