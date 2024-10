Inter-news.it - VIDEO – Vigilia di Empoli-Inter, probabili e valutazioni | Inter Chat

(Di martedì 29 ottobre 2024) Nuovo imperdibile appuntamento settimanale sempre e solo su-News.it. La redazione vi aspetta dal martedì al venerdì a partire dalle ore 18.00 coninsui nostri canali Facebook, YouTube e Twitch. La puntata andata in diretta oggi alladi. IN? Ritorna l’appuntamento con, uno spazio in cui sarete voi i protagonisti, con le vostre domande e considerazioni su tutto ciò che riguarda l’. Dopo l’unico punto rimediato in casa contro la Juventus la squadra di Simone Inzaghi si rimette in marcia verso una nuova sfida di campionato. Domani ci sarà l’ad attendere in nerazzurri allo Stadio ‘Carlo Castellani’. Alladell’undicesima giornata di Serie A non mancano i ragionamenti e lesulla probabile formazione che il mister deciderà di schierare.