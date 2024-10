Metropolitanmagazine.it - Victoria’s Secret inaugura a Bari: la notizia è certa

Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Una nuova apertura per il famosissimo negozio di lingerie simbolo in tutto il mondo:inaugurerà un nuovo negozio. Lo svela lo stesso brand, che dopo le aperture in tutta Italia, finalmente giunge anche in Puglia. Ma ancora non si sa molto: si attendono notizie sul locale e la zona dove verrà aperto., grande attesa per l’apertura in Puglia Nel negozio barese sarà presente un assortimento completo di tutti i pezzi più iconici del brand. Ovviamente, dall’intimo ai pigiami con una parte dedicata ai profumi. Non si conosce infatti al momento il locale che ospiterà il brand. Quanto alla tempistica: l’apertura è attesa per i primi mesi del prossimo anno, probabilmente dopo Natale. Il gruppo Percassi ad oggi procede con la selezione del personale per coprire le posizioni nel negozio barese di