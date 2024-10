Usa 2024, Biden vota in Delaware dopo 40 minuti di fila (Di martedì 29 ottobre 2024) (LaPresse) Il presidente americano Joe Biden ha espresso il suo voto per le elezioni presidenziali Usa a New Castle, nel Delaware. Biden è rimasto in fila al seggio per circa 40 minuti insieme agli altri elettori. Il presidente americano ha ribadito la sua convinzione che Kamala Harris vincerà la sfida con Donald Trump e quando gli è stato chiesto se per lui si trattasse di un momento agrodolce, visto che sulla scheda avrebbe potuto esserci il suo nome, ha risposto che era un momento “semplicemente dolce”. Lapresse.it - Usa 2024, Biden vota in Delaware dopo 40 minuti di fila Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di martedì 29 ottobre 2024) (LaPresse) Il presidente americano Joeha espresso il suo voto per le elezioni presidenziali Usa a New Castle, nelè rimasto inal seggio per circa 40insieme agli altri elettori. Il presidente americano ha ribadito la sua convinzione che Kamala Harris vincerà la sfida con Donald Trump e quando gli è stato chiesto se per lui si trattasse di un momento agrodolce, visto che sulla scheda avrebbe potuto esserci il suo nome, ha risposto che era un momento “semplicemente dolce”.

