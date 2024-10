Ue impone dazi su auto elettriche Cina

Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) 15.43 La Commissione Europea ha deciso di imporre in via definitivaaggiuntivi fino al 35,3% sulle importazioni dellecinesi in risposta ai maxi sussidi sleali elargiti da Pechino La decisione sarà pubblicata domani sulla Gazzetta Ufficiale dell'Ue. Ientreranno in vigore a partire dal 31 ottobre. Ma Bruxelles ha lasciato una porta aperta alla, riervandosi la possibilità di trovare un compromesso con Pechino nelle prossime settimane.