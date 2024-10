Calciomercato.it - Turno infrasettimanale da paura, da Juric a Gotti: quanti allenatori a rischio esonero in Serie A

(Di martedì 29 ottobre 2024) Nella giornata che porta alla notte di Halloween almeno 3-4rischiano l’: non soloTutto pronto per il primodella stagione diA. E sarà decisamente scoppiettante, pesantissimo per tante squadre e di conseguenza molti. In primis va detto che ci sarà uno scontro diretto mica da ridere, quello tra Milan e Napoli che può dire parecchio su entrambe le squadre più che essere decisivo ai fini dello scudetto. Fonseca non avrà Reijnders e Theo Hernandez dopo il rinvio di Bologna, ma ha avuto qualche giorno in più, Conte dopo la Juve ha un altro esame e ha la chance di allontanare quasi totalmente i rossoneri. Che avrebbero comunque una partita in meno ma con 11 punti di ritardo. Al via stasera. Ivan(LaPresse) – calciomercato.