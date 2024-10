Unlimitednews.it - Suigo (Inwit) “Valorizzare il ruolo delle infrastrutture digitali”

Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – “Le nostree condivise a disposizione di tutti gli operatori telco, rappresentano l’elemento della rete mobile maggiormente abilitatore di connettività, anche 5G, e quindi della transizione digitale. Secondo un recente studio, le innovazionimiglioreranno la nostra vita creando le smart city e rendendo così le città più sicure, più veloci e più green. In questo contesto, grazie alla capillaritànostre oltre 24mila torri e più di 500 coperture DAS per location indoor e allo sviluppo del 5G degli operatori di telecomunicazione, sarà possibile accelerare lo sviluppo dell’Italia, con un salto in avanti non solo nei grandi agglomerati urbani, ma anche nei piccoli borghi e nelle aree rurali”.