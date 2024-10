Sudan: Unicef, nell'ultima settimana 10 bambini uccisi e 43 feriti nell'Al Jazirah (Di martedì 29 ottobre 2024) Khartoum, 29 ott. (Adnkronos) - "Sono profondamente allarmata dalla crescente violenza contro i bambini e le famiglie nello Stato Sudanese di Al Jazirah. Le notizie di uccisioni di massa, di violenze sessuali diffuse contro donne e ragazze e di distruzione di case e mezzi di sussistenza sono spaventose. Solo nell'ultima settimana, secondo le notizie, almeno 124 persone sono state uccise ad Al Jazirah - tra cui almeno 10 bambini, alcuni di appena dieci anni - mentre almeno 43 bambini sono rimasti feriti". Lo ha dichiarato in un comunicato la direttrice generale dell'Unicef, Catherine Russell. "Abbiamo anche ricevuto notizie devastanti - prosegue la Russell - sul fatto che molte ragazze, anche di 13 anni, sono state sottoposte a stupri e aggressioni sessuali e che sono stati detenuti dei bambini. Più di 9.000 famiglie, tra cui oltre 45. Liberoquotidiano.it - Sudan: Unicef, nell'ultima settimana 10 bambini uccisi e 43 feriti nell'Al Jazirah Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Khartoum, 29 ott. (Adnkronos) - "Sono profondamente allarmata dalla crescente violenza contro ie le famiglieo Statoese di Al. Le notizie dioni di massa, di violenze sessuali diffuse contro donne e ragazze e di distruzione di case e mezzi di sussistenza sono spaventose. Solo, secondo le notizie, almeno 124 persone sono state uccise ad Al- tra cui almeno 10, alcuni di appena dieci anni - mentre almeno 43sono rimasti". Lo ha dichiarato in un comunicato la direttrice generale dell', Catherine Russell. "Abbiamo anche ricevuto notizie devastanti - prosegue la Russell - sul fatto che molte ragazze, anche di 13 anni, sono state sottoposte a stupri e aggressioni sessuali e che sono stati detenuti dei. Più di 9.000 famiglie, tra cui oltre 45.

