Gaeta.it - Sud dell’Iowa: un caso sospetto di febbre di Lassa dopo un ritorno dall’Africa

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Undidiè sotto esame in Iowa,la morte di una persona di mezza età, tornata di recente da un viaggio in Africa. Le autorità sanitarie competenti, il Department of Health and Human Services, hanno confermato che il soggetto era già stato ricoverato in ospedale al momento del decesso. I Centri per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie stanno attualmente analizzando la situazione per determinare la veridicità della diagnosi. In questo contesto, è stata sottolineata l’esiguità del rischio per la popolazione locale. La gestione dele le misure preventiveil rientro, il paziente ha mostrato segni di malessere e necessitava di cure urgenti. L’ospedale universitario di Iowa City ha subito messo in atto le misure necessarie, isolando la persona per evitare qualsiasi possibile contagio.