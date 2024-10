Sony ha chiuso Firewalk Studios, il team di sviluppo di Concord (Di martedì 29 ottobre 2024) Sony Interactive Entertainment ha chiuso Firewalk Studios, il team di sviluppo a cui dobbiamo il recente (e poco apprezzato) Concord. Notizia in aggiornamento BREAKING: Sony is shutting down Firewalk Studios, the maker of the recent shooter Concord. — Jason Schreier (@jasonschreier) October 29, 2024 Game-experience.it - Sony ha chiuso Firewalk Studios, il team di sviluppo di Concord Leggi tutta la notizia su Game-experience.it (Di martedì 29 ottobre 2024)Interactive Entertainment ha, ildia cui dobbiamo il recente (e poco apprezzato). Notizia in aggiornamento BREAKING:is shutting down, the maker of the recent shooter. — Jason Schreier (@jasonschreier) October 29, 2024

Sony chiude Firewalk Studios, studio di Concord, e Neon Koi

SIE chiude due studi di PlayStation Studios. In un comunicato pubblicato in questi minuti, Sony ha annunciato la chiusura di due studi di PlayStation Studios, Firewalk Studios, team di Concord, e Neon ...

Concord, Sony perde milioni e il futuro di Firewalk è incerto

Il recente ritiro di Concord, titolo sviluppato da Firewalk Studios e pubblicato da Sony, ha scatenato un vero e proprio terremoto nel mondo dei videogiochi. Dopo soli 8 anni di sviluppo e appena ...

Concord: l'hero shooter di Sony è morto, ma qualcuno ha ottenuto il trofeo di platino

Concord è morto del tutto: Sony ha fatto sparire il gioco dagli account degli utenti PlayStation, andando a segnare la tragica fine toccata all'hero shooter di casa Firewalk. L'equipaggio di ...

Il flop di Concord potrebbe essere il più grave di sempre per Sony

La chiusura del massiccio progetto in esclusiva PS5 è stato un colpo importante per Sony ... Firewalk. Anche perché, non bastasse tutto quello che è accaduto finora, il director di Concord ha ...