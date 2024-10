Shaila Gatta non digerisce gli applausi del pubblico a favore di Javier durante il loro confronto (VIDEO) (Di martedì 29 ottobre 2024) durante la pubblicità, Shaila Gatta ha criticato gli applausi che il pubblico ha rivolto a Javier Martinez L'articolo Shaila Gatta non digerisce gli applausi del pubblico a favore di Javier durante il loro confronto (VIDEO) proviene da Novella 2000. Novella2000.it - Shaila Gatta non digerisce gli applausi del pubblico a favore di Javier durante il loro confronto (VIDEO) Leggi tutta la notizia su Novella2000.it (Di martedì 29 ottobre 2024)la pubblicità,ha criticato gliche ilha rivolto aMartinez L'articolononglideldiil) proviene da Novella 2000.

I due inquilini hanno avuto modo di confrontarsi sul loro rapporto La puntata di questa sera, lunedì 28 ottobre, del Grande Fratello è cominciata con il tanto atteso confronto tra Shaila Gatta e Javier Martinez. Il pallavolista ha passato tutta la ...

Nella puntata del Grande Fratello del 28 ottobre 2024, finalmente è andata in scena il tanto atteso confronto tra Javier Martinez e Shaila Gatta. L'argentino ha espresso i suoi dubbi e il suo malcontento nei confronti della ballerina, accusandola ...

Durante la pubblicità, Shaila Gatta ha criticato gli applausi che il pubblico ha rivolto a Javier Martinez

Helena Prestes e Javier Martinez hanno scoperto dei baci che Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato si sono scambiati nella casa del Gran Hermano. Javier non l’ha presa molto bene, così come Helena, e ha ...

Lorenzo e Shaila sono tornati e in Casa scoprono cosa è accaduto tra loro in Spagna: come hanno reagito Helena Prestes e Javier Martinez?

La puntata di questa sera, lunedì 28 ottobre, del Grande Fratello è cominciata con il tanto atteso confronto tra Shaila Gatta e Javier Martinez. Il pallavolista ha passato tutta la settimana a parlare ...

Shaila Gatta rivela le sue emozioni contrastanti nel Gran Hermano, esprimendo un forte legame con Lorenzo mentre affronta la complessità della sua relazione con Javier, creando tensioni emotive e sper ...