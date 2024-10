Serie B 2024/25 - Diretta Esclusiva DAZN 11a Giornata: Palinsesto e Telecronisti (Di martedì 29 ottobre 2024) Mercoledì 30 ottobre si chiude l’11ª Giornata della Serie BKT 2024/25, con una sfida particolarmente attesa tra il Südtirol e il Frosinone, un match trasmesso su DAZN anche in modalità gratuita per tutti i fan. Questa partita si preannuncia cruciale per entrambe le squadre, con i ciociari attualmente in cerca di una ritrovata vena realizzativa. Il Frosinone arriva al Druso con l'obiettivo di abbandonare l’ultima posizione nella classifica dei gol segnati da inizio settembre, dove sono fermi a soli due gol, un dato che li allinea a Cittadella e Lecce, tra i club delle cinque maggiori leghe europee e le rispettive seconde divisioni. Digital-news.it - Serie B 2024/25 - Diretta Esclusiva DAZN 11a Giornata: Palinsesto e Telecronisti Leggi tutta la notizia su Digital-news.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Mercoledì 30 ottobre si chiude l’11ªdellaBKT/25, con una sfida particolarmente attesa tra il Südtirol e il Frosinone, un match trasmesso suanche in modalità gratuita per tutti i fan. Questa partita si preannuncia cruciale per entrambe le squadre, con i ciociari attualmente in cerca di una ritrovata vena realizzativa. Il Frosinone arriva al Druso con l'obiettivo di abbandonare l’ultima posizione nella classifica dei gol segnati da inizio settembre, dove sono fermi a soli due gol, un dato che li allinea a Cittadella e Lecce, tra i club delle cinque maggiori leghe europee e le rispettive seconde divisioni.

