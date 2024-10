Schianto tra auto e scooter a Milano: grave un 23enne, ferita una 18enne (Di martedì 29 ottobre 2024) grave incidente martedì pomeriggio a Milano. Poco dopo le 15, per cause ancora in corso di accertamento, un'auto e uno scooter si sono schiantati tra loro in via Livigno, in zona Dergano. Ad avere la peggio nello scontro sono stati i due ragazzi che erano sul mezzo a due ruote. Soccorsi dagli Milanotoday.it - Schianto tra auto e scooter a Milano: grave un 23enne, ferita una 18enne Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it (Di martedì 29 ottobre 2024)incidente martedì pomeriggio a. Poco dopo le 15, per cause ancora in corso di accertamento, un'e unosi sono schiantati tra loro in via Livigno, in zona Dergano. Ad avere la peggio nello scontro sono stati i due ragazzi che erano sul mezzo a due ruote. Soccorsi dagli

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:traa Milano: gravi due ragazzi di 18 e 23 anni; Gravissima una ragazza. Incidente a Firenze, terribiletra; Scontroa Pontetaro: sbalzato a terra dopo lofinisce in ospedale; Castelfranco Veneto, si schianta con locontro un': morto un 15enne mentre va a scuola; Si schianta contro un'mentre va a scuola in Vespa: muore studente 15enne; In moto contromano e si schianta contro un', Michele muore a 17 anni: "Colpa della segnaletica"; Leggi >>>

Schianto tra auto e scooter a Milano: gravi due ragazzi di 18 e 23 anni

(milanotoday.it)

Grave incidente martedì pomeriggio a Milano. Poco dopo le 15, per cause ancora in corso di accertamento, un'auto e uno scooter si sono schiantati tra loro in via Livigno, in zona Dergano. Ad avere la ...

Schianto mortale tra scooter e auto, perde la vita motociclista ventenne

(rainews.it)

Si chiamava Michelangelo Orlandi ed era volontario di protezione civile e nelle pubbliche assistenze del territorio ...

Schianto tra auto e scooter a Milano: grave ragazzo di 16 anni

(milanotoday.it)

Grave incidente stradale venerdì mattina a Milano. Poco dopo le 7, per cause ancora in corso di accertamento, un'auto e uno scooter si sono schiantati tra loro all'incrocio tra via Golgi e via Bassini ...

Va a vedere Inter-Juventus, poi il dramma: morto un uomo di 35 anni. Lo schianto in auto dopo la cena con gli amici

(msn.com)

Un uomo di 35 anni è morto in un incidente stradale avvenuto ieri notte lungo la strada provinciale 40 Binasco-Melegnano, nel tratto vicino ...