Sara Centelleghe interrogato l’assassino | Situazione sfuggita di mano

(Di martedì 29 ottobre 2024) L’omicidio della 19enne, avvenuto Sabato scorso a Costa Volpino, in provincia di Bergamo, ha sconvolto l’opinione pubblica. La ragazza è stata assassinata da un suo coetaneo, Jashan Deep Badhan., per motivi che non sono ancora stati chiariti. Ieri, dopo l’arresto del ragazzo, si è svolto il primorio di Badhan, per cercare di chiarire le cause di un gesto apparso, oltre che brutale, assurdo. Secondo quanto dichiarato dall’avvocato di Badhan, Fausto Micheli, il giovane si era organizzato per un incontro con un’amica della vittima per uno scambio di droga. Durante l’rio di garanzia, come ha dichiarato dal legale del ragazzo, trae il suo assassino ci sarebbe stata una colluttazione. Ma, ha spiegato Micheli, Badhan “ancora non riesce a dare una spiegazione razionale del movente.