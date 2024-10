Ilgiorno.it - Rumore e traffico in via Milano: "Un caos, vivere qui è impossibile"

(Di martedì 29 ottobre 2024) Lo hanno detto con una protesta di piazza, "la nuova viabilità non funziona, è un delirio". E ora lo mettono nero su bianco, con una petizione, per chiedere al Comune di Baranzate di fare dietrofront o di trovare soluzioni che possano migliorare la situazione. Sono i residenti della via, via Aquileia e dintorni. Ad agosto il Comune ha modificato la viabilità del quartiere, istituito il senso unico in via Aquileia, invertito il senso di via Montespluga da Montecassino al controviale di via, "per migliorare la qualità della vita per i residenti facilitando la circolazione nell’ambito dell’attuazione del Piano generale delurbano di Baranzate". Ma nei fatti è andata diversamente.