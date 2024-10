Puff Daddy accusato di violenza sessuale e aggressione su un bambino di dieci anni e un diciassettenne. Lui respinge le accuse: “Sono in cerca di pubblicità” (Di martedì 29 ottobre 2024) Continuano a fioccare accuse contro l’ex magnate dell’hip hop Puff Daddy, che attualmente si trova in carcere a New York in attesa del processo, previsto per il 5 maggio 2025 per varie accuse di violenza e traffico sessuale, spesso consumate nei cosiddetti “Freaks Off”, ossia i post “White Party”, dove spesso erano invitate le celebrities del mondo dello spettacolo. Sembra, secondo le ultime ricostruzioni, che addirittura Leonardo Di Caprio abbia partecipato alle feste “proibite”. Ma è tutto da verificare. Intanto Daddy è accusato in una nuova causa legale di aver drogato e aggredito sessualmente un ragazzo di 10 anni in una stanza d’albergo di New York City nel 2005. Una seconda causa legale, depositata lunedì, accusa l’ex produttore di aver aggredito in modo simile un aspirante concorrente di 17 anni del reality show “Making the Band” nel 2008. Ilfattoquotidiano.it - Puff Daddy accusato di violenza sessuale e aggressione su un bambino di dieci anni e un diciassettenne. Lui respinge le accuse: “Sono in cerca di pubblicità” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Continuano a fioccarecontro l’ex magnate dell’hip hop, che attualmente si trova in carcere a New York in attesa del processo, previsto per il 5 maggio 2025 per variedie traffico, spesso consumate nei cosiddetti “Freaks Off”, ossia i post “White Party”, dove spesso erano invitate le celebrities del mondo dello spettacolo. Sembra, secondo le ultime ricostruzioni, che addirittura Leonardo Di Caprio abbia partecipato alle feste “proibite”. Ma è tutto da verificare. Intantoin una nuova causa legale di aver drogato e aggredito sessualmente un ragazzo di 10in una stanza d’albergo di New York City nel 2005. Una seconda causa legale, depositata lunedì, accusa l’ex produttore di aver aggredito in modo simile un aspirante concorrente di 17del reality show “Making the Band” nel 2008.

