Anteprima24.it - Processo su disastro ambientale ‘Bagnoli Futura’, tutti assolti

Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLa Corte di Appello di Napoli (quinta sezione penale) per ilbis sul presuntocolposodi “Bagnoli Futura” ha assoltogli imputati con la formula “perché il fatto non sussiste”. Il procedimento giudiziario risale al 2014 mentre le indagini presero il via nel 2007. Le assoluzioni riguardano l’ingegnere Gianfranco Caligiuri (ex direttore tecnico di Bagnoli Futura, difeso dagli avvocati Alfonso e Guido Furgiuele), il notaio Sabatino Santangelo (all’epoca presidente e vice sindaco di Napoli, difeso dall’avvocato Giuseppe Fusco), l’ingegnere Mario Hubler (direttore generale di Bagnoli Futura, difeso dal professore Alfonso Furgiuele e dall’avvocato Luca Bancale).