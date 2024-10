Ponte di viale D’Annunzio, cambia la viabilità: vietato l'attraversamento ai mezzi di peso superiore ai 35 quintali (Di martedì 29 ottobre 2024) A partire da oggi, martedì 29 ottobre, il transito sul Ponte di viale D'Annunzio è consentito esclusivamente ai mezzi con peso inferiore ai 35 quintali. Una misura, quella introdotta dal Comune di Riccione, conseguente alle recenti indagini strutturali sul Ponte che hanno evidenziato la necessità Riminitoday.it - Ponte di viale D’Annunzio, cambia la viabilità: vietato l'attraversamento ai mezzi di peso superiore ai 35 quintali Leggi tutta la notizia su Riminitoday.it (Di martedì 29 ottobre 2024) A partire da oggi, martedì 29 ottobre, il transito suldiD'Annunzio è consentito esclusivamente aiconinferiore ai 35. Una misura, quella introdotta dal Comune di Riccione, conseguente alle recenti indagini strutturali sulche hanno evidenziato la necessità

Il Ponte di Viale D’Annunzio non è sicuro. L’amministrazione comunale informa che, a partire da martedì 29 ottobre, sarà consentito il transito sul ponte di viale D’Annunzio esclusivamente ai mezzi di ...

Il ponte del Marano a Riccione sarà chiuso ai mezzi oltre i 35 quintali per motivi di sicurezza. Il provvedimento durerà fino alla ricostruzione nel 2025, con deviazioni per autobus e nuove rotatorie.

