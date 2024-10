Iltempo.it - Niente da fare per Matilde Lorenzi: la stellina dello sci è morta dopo la caduta

(Di martedì 29 ottobre 2024)non ce l'ha fatta. La sciatrice diciannovenneieri in val Senales è deceduta per le gravi ferite riportateunain allenamento. La triste comunicazione è arrivata dal ministero della Difesa: la giovane atleta era infatti tesserata per il Centro Sportivo dell'Esercito in qualità di componente della squadra junior femminile di sci.era un'aspirante campionessa delle discipline veloci, e al momento della tragedia era impegnata con gli allenatori della Nazionale azzurra. Avrebbe compiuto 20 anni il prossimo 15 novembre. Tra i primi ad esprimere il proprio cordoglio per l'accaduto il presidente della Camera, Lorenzo Fontana: «La tragica perdita di una giovane vita, atleta di talento - ha scritto Fontana in una nota - è un dolore profondo.