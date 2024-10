Lettera43.it - Morte Lorenzo Parelli, condannati il tutor e il collega dello stage

Leggi tutta la notizia su Lettera43.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Si è concluso il processo penale per la tragicadi, studente di 18 anni deceduto il 21 gennaio 2022 durante il suo ultimo giorno dialla Burimec, azienda di Pavia di Udine.con la formula del rito abbreviato Claudio Morandini e Emanuele De Cillia, rispettivamente operaio eaziendale di, mentre Pietro Schneider, proprietario dell’azienda, ha optato per un patteggiamento.frequentava il Centro di Formazione Professionale dell’Istituto salesiano Bearzi di Udine ed era impegnato in unoformativo quando, il 21 gennaio, venne colpito da una putrella d’acciaio alla testa. L’incidente gli fu fatale. Le condanne inflitte dal gup Il giudice dell’udienza preliminare di Udine ha inflitto a Morandini una condanna a tre anni di reclusione per omicidio colposo aggravato, avendo violato le norme di sicurezza sul lavoro.