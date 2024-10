Iltempo.it - Migranti, i giudici rinviano alla Corte di Giustizia Ue. Gasparri: "Sfida dal sapore politico"

(Di martedì 29 ottobre 2024) Una decisione tutt'altro che inaspettata. Il Tribunale di Bologna ha rinviatodiUe il dl Paesi sicuri approvato dal governo, ponendo aieuropei il quesito su quali norme vanno applicate per definire il paese di provenienza di un migrante come "sicuro". Secondo i, i criteri usati dal governo contrasterebbero con il diritto europeo e quindi questo potrebbe condurre a una disapplicazione delle norme del decreto. Forti e immediate le reazioni degli esponenti di centrodestra. "Lain Italia in genere è molto lenta, salvo quando motivazioni politiche spingono i togati ad essere rapidissimi", ha premesso Maurizio. "Da Bologna ci giunge la notizia in un baleno che le toghe si rivolgono addiritturadieuropea per contestare un provvedimento giusto, sacrosanto, che servesicurezza del Paese.