Medioriente | salgono a 77 i morti in raid Idf contro palazzo in nord Gaza

Milano, 29 ott. (LaPresse) – Sale ad almeno 77 il bilancio delle persone morte nell'attacco lanciato all'alba dall'esercito di Israele (Idf) contro un palazzo di 5 piani a Beit Lahiya, nel nord della Striscia di Gaza. Lo riporta Al Jazeera, che riferisce di molti corpi, soprattutto donne e bambini, estratti senza vita da sotto le macerie dell'edificio, che è stato completamente raso al suolo.

Giovedì 31 ottobre alle ore 18.30 in Sala Caterina Cornaro presso la Biblioteca “Melchiorre Cesarotti” a Palazzo Eugenio Maestri riapre i battenti la terza edizione della rassegna “Una Selva di Libri. Di giovedì”, a cura della divulgatrice ...

Il ministero della Sanità di Gaza ha affermato che un attacco israeliano contro un edificio di cinque piani a Beit Lahiya, nel nord della Striscia, ha ucciso almeno 62 persone all’alba di oggi, più della metà delle quali erano donne e bambini. ...

Dal 1948 ai giorni nostri La presa di britannici e francesi sul Medioriente iniziò a scemare in seguito alla crisi di Suez del 1956. Negli Anni Sessanta e Settanta, la Gran Bretagna iniziò a ...

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 302. Gli Stati Uniti, come annunciato dal Pentagono, rafforzeranno la loro presenza militare in Medioriente, schierando ulteriori navi ...

Continua a salire il numero delle vittime libanesi da quando Israele ha aperto il fuoco sul Paese e soprattutto su Beirut. Quattro persone, tra cui un ...