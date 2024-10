Laprimapagina.it - Matteo Salvini torna in Umbria per sostenere Donatella Tesei

(Di martedì 29 ottobre 2024) Dopo il successo in Liguria il centrodestra serra i ranghi per confermare anche l’e provare a conquistare l’Emilia Romagna.in, la Regione con maggiori chance di affermazione di Meloni e alleati. Oggi martedì 29 ottobre il vice premier è atteso alle 16 a Orvieto per una visita ad alcune aziende e realtà economiche del territorio. Più tardi attorno alle 20.30 a Narni sarà a cena presso l’agriturismo Tenuta Filippi con cittadini, sostenitori e simpatizzanti per confrontarsi sui temi centrali della campagna elettorale. Parteciperanno il segretario umbro della Lega Riccardo Augusto Marchetti, la presidente della Regione, i candidati alle elezioni regionali. Domani mercoledì 30 alle ore 9.30 il Capitano incontrerà i cittadini a Terni presso il bar Ramozzi.