L'urto contro il paletto, lo sci che si sgancia e lo schianto sulla neve. Come è morta Matilde Lorenzi (Di martedì 29 ottobre 2024) AGI - All'arrivo della funivia della Val Senales, ai 3.200 della Grawand, oggi, il sole bacia il ghiacciaio regalando uno spettacolo mozzafiato. Ci sono decine di ragazzini, soprattutto degli sci club altoatesini, che hanno deciso di allenarsi sfruttando il ponte scolastico di Ognissanti. Ci si sono anche atleti stranieri che 'fanno pali', Come si dice in gergo. Non ci sono azzurre e azzurri, scosse dalla morte della loro amica e compagna di squadra, la solare Matilde Lorenzi deceduta la scorsa notte all'ospedale 'San Maurizio' di Bolzano dopo che i sanitari del reparto di rianimazione hanno fatto di tutto per strapparla alla morte sin dal momento del suo arrivo con l'elisoccorso Pelikan 3. Troppo gravi le lesioni riportate nella caduta nell'allenamento di slalom gigante di ieri mattina. Agi.it - L'urto contro il paletto, lo sci che si sgancia e lo schianto sulla neve. Come è morta Matilde Lorenzi Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di martedì 29 ottobre 2024) AGI - All'arrivo della funivia della Val Senales, ai 3.200 della Grawand, oggi, il sole bacia il ghiacciaio regalando uno spettacolo mozzafiato. Ci sono decine di ragazzini, soprattutto degli sci club altoatesini, che hanno deciso di allenarsi sfruttando il ponte scolastico di Ognissanti. Ci si sono anche atleti stranieri che 'fanno pali',si dice in gergo. Non ci sono azzurre e azzurri, scosse dalla morte della loro amica e compagna di squadra, la solaredeceduta la scorsa notte all'ospedale 'San Maurizio' di Bolzano dopo che i sanitari del reparto di rianimazione hanno fatto di tutto per strapparla alla morte sin dal momento del suo arrivo con l'elisoccorso Pelikan 3. Troppo gravi le lesioni riportate nella caduta nell'allenamento di slalom gigante di ieri mattina.

AGI - All'arrivo della funivia della Val Senales, ai 3.200 della Grawand, oggi, il sole bacia il ghiacciaio regalando uno spettacolo mozzafiato. Ci sono decine di ragazzini, soprattutto degli sci club

