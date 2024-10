Lecce-Verona 1-0 Zanetti | Abbiamo combattuto colpo su colpo fatali le ingenuità commesse

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Paolo, tecnico del, è intervenuto in conferenza stampa dopo la sconfitta contro ilnel turno infrasettimanale: “Stiamo attraversando un momento di difficoltà, ma i segnali dei ragazzi sono importanti. Personalmente non sono uno che molla e, anche se nel risultato non trovo cose positive, le vedo invece nel piglio diverso messo dalla squadra. Eravamo reduci da una mazzata esu, approcciando la gara con uno spirito differente. Poi l’episodio ha spostato la partita a loro favore. Dobbiamo ripartire con il lavoro e nuove energie“. L’allenatore degli scaligeri si è poi soffermato sui singoli: “Montipò veniva da una gara difficile e Perilli ha meritato l’opportunità. Questo dualismo deve esserci, ma non cambia nulla per me. Serdar invece non si può giudicare oggi.