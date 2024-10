Inter-news.it - Lautaro Martinez fatica a brillare. Inzaghi risani la crepa difensiva

(Di martedì 29 ottobre 2024)è tra i primi dieci del Pallone d’Oro, grazie alle prestazioni spettacolari della scorsa stagione. Proprio quelle mancano oggi a Simonee a tutti i tifosi dell’Inter. Contro la Juventus, infatti, la prestazione dell’argentino è stata ancora una volta deludente. Ma cos’è che non va al capitano nerazzurro? Il bombere l’atteggiamento difensivo di tutta la squadra è preoccupante da inizio stagione. SENZA IL TRASCINATORE – Vero che nei momenti di difficoltà e nelle sconfitte non si parla mai dei singoli, come nel caso degli errori difensivi e dei tanti gol subiti dalla retroguardia dell’Inter (la lista dei singoli è lunga Stefan de Vrij ad Alessandro Bastoni, ma anche Yann Bisseck, Benjamin Pavard, Matteo Darmian e Denzel Dumfries).