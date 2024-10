Sport.quotidiano.net - L’Atalanta contro il Monza con il tridente davanti

(Di martedì 29 ottobre 2024) Domani sera, reduce da un tris di vittorie consecutive in campionatoGenoa, Venezia e Verona, cerca il poker al Gewiss Stadium (ore 20.45) nel derby lombardoildell'ex Pessina. Precedenti totalmente favorevoli ai nerazzurri, quarti con 16 punti, che nelle quattro sfide disputate in A nell’ultimo biennio hanno vinto tutte le sfidei brianzoli, segnando 12 gol e incassandone solo 3. Quarta partita in undici giorni per la Dea, ma Gasperini non farà turn over in vista del big match di domenica a Napoli: giocheranno i migliori al netto delle indisponibilità di Brescianini e Kossounou, entrambi sulla via del ritorno, forse già per domenica, e di Scalvini che dovrebbe rientrare tra i convocati da fine mese.