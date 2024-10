“La Volta Buona”, dopo Rocco Siffredi ecco i volti noti della settimana (Di martedì 29 ottobre 2024) dopo Rocco Siffredi, OSPITE SPECIALE della PUNTATA DEL 28 OTTOBRE, ecco I volti noti della settimana Nuovo appuntamento settimanale con La Volta Buona, in compagnia di Caterina Balivo, tutti i giorni dalle 14.00 alle 16.00, su Rai 1, da lunedì 28 ottobre a venerdì 1° novembre. Due ore di diretta in un mix tra attualità , interviste a ospiti vip e giochi, in cui non mancano i racconti delle volte buone dei protagonisti di puntata. Ad aprire la settimana, lunedì 28 ottobre, è stato il focus su Ballando con le stelle, con il commento in studio delle fasi più salienti della puntata. A seguire, l’intervista a Rocco Siffredi, a teatro con lo spettacolo Rocco. Oggi, Martedì 29 ottobre, saranno ospiti Barbora Bobulova, protagonista della serie Stucky, in partenza il giorno successivo su Rai 2, Tosca D’Aquino, a teatro con lo spettacolo Cena con sorpresa, e Gianni Belfiore. 361magazine.com - “La Volta Buona”, dopo Rocco Siffredi ecco i volti noti della settimana Leggi tutta la notizia su 361magazine.com (Di martedì 29 ottobre 2024), OSPITE SPECIALEPUNTATA DEL 28 OTTOBRE,Nuovo appuntamentole con La, in compagnia di Caterina Balivo, tutti i giorni dalle 14.00 alle 16.00, su Rai 1, da lunedì 28 ottobre a venerdì 1° novembre. Due ore di diretta in un mix tra attualità , interviste a ospiti vip e giochi, in cui non mancano i racconti delle volte buone dei protagonisti di puntata. Ad aprire la, lunedì 28 ottobre, è stato il focus su Ballando con le stelle, con il commento in studio delle fasi più salientipuntata. A seguire, l’intervista a, a teatro con lo spettacolo. Oggi, Martedì 29 ottobre, saranno ospiti Barbora Bobulova, protagonistaserie Stucky, in partenza il giorno successivo su Rai 2, Tosca D’Aquino, a teatro con lo spettacolo Cena con sorpresa, e Gianni Belfiore.

