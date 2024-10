La Porsche Macan è diventata 100% elettrica ma non ha perso un briciolo del suo carattere (Di martedì 29 ottobre 2024) La Porsche Macan cambia completamente e diventa elettrica, ma senza rinunciare a quel genere di prestazioni a cui tutte le auto della casa tedesca ci hanno abituato negli ultimi lustri. Quella di Porsche è una scommessa con una posta in gioco piuttosto alta, visto che la Macan di prima generazione ha riscosso un successo senza precedenti, fatto di ottocentomila esemplari venduti globalmente in dieci anni. Per provare a vincerla, Porsche ha messo in campo tutta la migliore tecnologia di cui disponeva, riassunta nella piattaforma PPE, che è stata sviluppata insieme ad Audi, è nativa elettrica e usa un'architettura a 800 Volt. Gqitalia.it - La Porsche Macan è diventata 100% elettrica ma non ha perso un briciolo del suo carattere Leggi tutta la notizia su Gqitalia.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Lacambia completamente e diventa, ma senza rinunciare a quel genere di prestazioni a cui tutte le auto della casa tedesca ci hanno abituato negli ultimi lustri. Quella diè una scommessa con una posta in gioco piuttosto alta, visto che ladi prima generazione ha riscosso un successo senza precedenti, fatto di ottocentomila esemplari venduti globalmente in dieci anni. Per provare a vincerla,ha messo in campo tutta la migliore tecnologia di cui disponeva, riassunta nella piattaforma PPE, che è stata sviluppata insieme ad Audi, è nativae usa un'architettura a 800 Volt.

