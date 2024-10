Ilrestodelcarlino.it - Jesi, pensa di comprare un i-phone ma perde quasi 300 euro

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di martedì 29 ottobre 2024)(Ancona), 29 ottobre 2024 – Una nuova truffa aggravata. Nella giornata di ieri, al termine dell’attività investigativa, personale di polizia giudiziaria del commissariato ha denunciato una donna albanese di 38 anni residente a Matera. I primi giorni di ottobre, la vittima, una 18enne nigeriana, in sede di querela riferiva d’aver notato sul sito marketplace del social Facebook un annuncio in cui veniva messo in vendita un I-12 Pro Max al prezzo di 250. Contattato il venditore tramite servizio di messaggistica, la giovane si è detta interessata all’acquisto. Quest’ultimo, le ha fornita il proprio numero di cellulare per un più rapido scambio di informazioni via WhatsApp informandola che, per l’acquisto dello smart, avrebbe dovuto pagare subito la somma di130