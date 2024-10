Jabil, anche le segreterie nazionali disertano l’incontro di Roma (Di martedì 29 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiDopo la decisione dei delegati sindacali aziendali – Rsu – dello stabilimento Jabil di Marcianise (Caserta) di non partecipare al tavolo che si terrà giovedì 31 ottobre a Roma negli uffici del Ministero del Lavoro, anche le segreterie nazionali delle sigle dei metalmeccanici si sfilano, scegliendo come i loro rappresentanti in azienda di disertare l’incontro. In una nota trasmessa al Dicastero del Lavoro e delle Politiche Sociali, i sindacalisti delle segreterie nazionali Massimiliano Nobis (Fim-Cisl), Barbara Tipaldi (Fiom-Cgil), Luca Colonna (Uilm) e Vincenzo Russo (Failms), annunciano che “sulla base della decisione della Rsu Jabil Italia di non presenziare alla convocazione, e visto il ruolo importante di rappresentanza dei lavoratori, riteniamo non opportuna la nostra partecipazione all’incontro”. Anteprima24.it - Jabil, anche le segreterie nazionali disertano l’incontro di Roma Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiDopo la decisione dei delegati sindacali aziendali – Rsu – dello stabilimentodi Marcianise (Caserta) di non partecipare al tavolo che si terrà giovedì 31 ottobre anegli uffici del Ministero del Lavoro,ledelle sigle dei metalmeccanici si sfilano, scegliendo come i loro rappresentanti in azienda di disertare. In una nota trasmessa al Dicastero del Lavoro e delle Politiche Sociali, i sindacalisti delleMassimiliano Nobis (Fim-Cisl), Barbara Tipaldi (Fiom-Cgil), Luca Colonna (Uilm) e Vincenzo Russo (Failms), annunciano che “sulla base della decisione della RsuItalia di non presenziare alla convocazione, e visto il ruolo importante di rappresentanza dei lavoratori, riteniamo non opportuna la nostra partecipazione al”.

Jabil e Softlab: Sos alle istituzioni per salvare 600 posti

(conquistedellavoro.it)

Un presidio e una fiaccolata per sensibilizzare le istituzioni e salvare 600 posti di lavoro in Softlab e Jabil, aziende del casertano. Due vertenze collegate l’una all’altra che si trascinano ormai d ...

In strada addetti Jabil e Softlab, in 600 rischiano il posto

(ansa.it)

Venerdì di protesta per i lavoratori degli stabilimenti casertani delle aziende Jabil e Softlab, impegnati da tempo in vertenze di lavoro strettamente connesse, che coinvolgono in totale oltre 600 add ...

Marcianise, Jabil è muro contro muro sulla chiusura della mensa

(msn.com)

Nessuna schiarita tra i vertici dello stabilimento Jabil di Marcianise e i lavoratori sulla questione della mensa aziendale, il cui servizio terminerà il prossimo 17 dicembre, ...

Vertenza Jabil, ennesima fumata nera

(rainews.it)

dunque per gli addetti ci sarebbe altra cassa integrazione anche nella nuova realtà, come già avviene da anni con Jabil. "I lavoratori hanno bisogno di certezze - aggiunge Percuoco - non più di ...