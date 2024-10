Gaeta.it - Giuseppe Conte sul voto in Liguria: “La politica non è solo una questione di numeri”

(Di martedì 29 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il recenteinha sollevato interrogativi sui meccanismi politici e sulla partecipazione degli elettori., leader del Movimento 5 Stelle, ha espresso le sue opinioni in merito, lanciando un appello alla responsabilità e alla credibilità. In questosto, i temi dell’astensione e delle alleanze strategiche emergono come elementi centrali della discussione attuale. L’astensione alle urne: un problema crescente Il dato dell’astensione registrata alle ultime elezioni insi è rivelato preoccupante.sottolinea che si tratta di un fenomeno che si sta consolidando, con il tasso di partecipazione che continua a calare rispetto a appuntamenti precedenti.