Gaeta.it - Gardaland celebra il successo del meeting dei parchi con un focus su lavoro e opportunità per i giovani

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’industria deidi divertimento in Italia ha recentemente raggiunto nuovi traguardi durante ildi settore tenuto presso ilHotel, un evento che ha visto la partecipazione di oltre 500 professionisti. Organizzato dall’associazionepermanenti italiani, ilha messo in luce le sfide e ledel settore, stimolando discussioni vitali su come il divertimento possa evolversi in un contesto sempre più competitivo. L’importanza dell’orientamento professionale Durante l’evento, Sabrina de Carvalho, amministratore delegato delResort, ha condiviso preziosi consigli per iche si affacciano nel mondo del. “Uscire dalla propria comfort zone e non temere gli errori è fondamentale,” ha affermato.