Fisco il 63% delle imposte arriva dal 15% dei contribuenti

Il 63% delle imposte arriva dal 15% dei contribuenti. Questo quanto si evince dal rapporto 'Le dichiarazioni dei redditi 2022: l'analisi Irpef e delle altre imposte dirette e indirette per importi, tipologia di contribuenti e territori negli ultimi 15 anni', presentato alla Camera dall'osservatorio Itinerari previdenziali. Secondo l'analisi il 15,26% dei contribuenti nel 2022 ha pagato il 63,39% dell'Irpef complessiva. In particolare, i contribuenti che hanno dichiarato oltre 300mila euro di reddito lordo sono lo 0,14% del totale (57.620 persone), che pagano il 7,69% dell'Irpef complessiva (2021 il 6,98%; 2020 il 5,84%), quelli che hanno dichiarato tra 200 e 300mila euro di reddito sono lo 0,19% dei contribuenti (79.987 persone) che pagano il 3,76% (3,45% nel 2021) dell'Irpef; tra i dichiaranti 100 e 200mila euro di reddito, ci sono 516.

Il report indica che nel 2022 l'Italia ha complessivamente destinato alla spesa per protezione sociale - pensioni, sanità e assistenza - 559,513 miliardi di euro, vale a dire oltre la metà di quella p ...

