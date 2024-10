Ilgiorno.it - Ecco il volto della mummia. Svelato dopo due millenni

(Di martedì 29 ottobre 2024)oltre duemila anni è tornato visibile ildel Museo di Erba, al centro di un’indagine del Mummy Project il centro studi che applica ai reperti dell’Antico Egitto le tecniche di indagine più moderne. È proprio grazie all’impiego del laser e di potenti computer che i tre reperti costuditi da oltre un secolo al Museo Civico di Erba hanno potuto raccontare la loro storia. Si tratta di una testa, una mano e un piede mummificati e appartenenti a tre persone diverse, molto probabilmente alti dignitari che erano al servizioXXX dinastia di faraoni che dkminatoro l’Egitto dal 390 a.C. al 208 a.C., tral’arrivo di Alessandro Magno nel 332 e la prima fase del Periodo Tolemaico. Ilè il piatto fortemostra ’Incontri. L’Egitto da esplorare’ in corso alla biblioteca G. Pontiggia di Erba, in via Joriati 6.