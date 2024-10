Anteprima24.it - De Luca: “Mann senza direttore, Capodimonte a mezzo servizio”

(Di martedì 29 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto"Oggi viviamo una situazione particolarmente triste: abbiamo ilche non ha il, abbiamoche è ae non va bene". Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De, in occasione del tour 'L'alfabeto del futuro. Campania. La sfida del turismo', organizzato dal quotidiano La Repubblica. "In questi anni abbiamo fatto mostre incredibili – ha ricordato De– portato centinaia di migliaia di visitatori e realizzato un ecosistema digitale in cui sono stati riversati tutti i beni culturali della regione, tutto il patrimonio è consultabile in via digitale".