Daily Crown: dal prossimo anno re Carlo tornerà a viaggiare regolarmente all'estero (Di martedì 29 ottobre 2024) Londra, 29 ott. (Adnkronos) - Il re tornerà a viaggiare regolarmente all'estero dal'anno prossimo. Lo ha annunciato Buckingham Palace, dando in questo modo un segnale ottimistico sull'andamento della terapia contro il cancro a cui il sovrano è sottoposto. Carlo volerà all'estero durante la primavera e l'autunno, i periodi tradizionali per i viaggi ufficiali della famiglia reale all'estero, ma sempre a condizione che i medici autorizzino di volta in volta i viaggi. Liberoquotidiano.it - Daily Crown: dal prossimo anno re Carlo tornerà a viaggiare regolarmente all'estero Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Londra, 29 ott. (Adnkronos) - Il reall'dal'. Lo ha annunciato Buckingham Palace, dando in questo modo un segnale ottimistico sull'andamento della terapia contro il cancro a cui il sovrano è sottoposto.volerà all'durante la primavera e l'autunno, i periodi tradizionali per i viaggi ufficiali della famiglia reale all', ma sempre a condizione che i medici autorizzino di volta in volta i viaggi.

