"Completare le opere per aprire via Lombroso"

(Di martedì 29 ottobre 2024) La richiesta di fare chiarezza definitivamente su come intende procedere l’amministrazione comunale di San Benedetto per il completamento di alcuni ambiti del Piano Particolareggiato del quartiere Marina di Sotto, è stata al centro di una conferenza stampa tenuta da un gruppo di residenti di viae da ulteriori cittadini presso il Caffè Ristorante J’Adore. L’obiettivo era presentare una raccolta spontanea di firme attivata in tutta la città, sul Piano particolareggiato, che comprende l’apertura di via, indirizzata al sindaco Antonio Spazzafumo e consegnata ieri.