Sport.periodicodaily.com - Cittadella vs Sampdoria: le probabili formazioni

(Di martedì 29 ottobre 2024) Gara valida per l’undicesima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. I veneti affrontano i blucerchiati, in piena zona playoff, per risollevare ed uscire dal periodo critico.vssi giocherà mercoledì 30 ottobre 2024 alle ore 20.30 presso lo stadio Tombolato.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I veneti sono attualmente una peggiori squadre del momento tanto da ottenere soltanto un punto nelle ultime cinque giornate, segno che nemmeno l’avvento in panchina del neo tecnico Dal Canto ha invertito la tendenza. Sicchè la squadra granata è terz’ultima in classifica con 8 punti. I blucerchiati stanno navigando con il vento in poppa grazie agli ultimi risultati. Le due vittorie consecutive contro Cesena e Mantova hanno cancellato il precedente ko casalingo contro la Juve Stabia.