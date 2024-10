Ciclismo, Demi Vollering passa alla FDJ-Suez (Di martedì 29 ottobre 2024) Roma, 29 ottobre 2024 - Che qualcosa nel rapporto con il Team SD Worx si fosse incrinato era chiaro da tempo: da ancor prima di quanto accaduto al Tour de France Femmes 2024, con le compagne di squadra ad attaccarla dopo una caduta nonostante la maglia gialla sulle spalle. Ora il divorzio assume i crismi dell'ufficialità , con Demi Vollering che nelle prossime 2 stagioni difenderà i colori della FDJ-Suez, che invece saluta Marta Cavalli. I dettagli Già lo spettacolare video di presentazione del nuovo connubio sui social, con tanto di suonata al pianoforte, promette bene in vista di un futuro che l'olandese si augura roseo. "Fin dal primo contatto con l'FDJ-Suez ho avuto ottime sensazioni. Sono felice di intraprendere questa nuova avventura in una squadra di cui ho sempre apprezzato lo spirito combattivo durante le corse. Sport.quotidiano.net - Ciclismo, Demi Vollering passa alla FDJ-Suez Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di martedì 29 ottobre 2024) Roma, 29 ottobre 2024 - Che qualcosa nel rapporto con il Team SD Worx si fosse incrinato era chiaro da tempo: da ancor prima di quanto accaduto al Tour de France Femmes 2024, con le compagne di squadra ad attaccarla dopo una caduta nonostante la maglia gisulle spalle. Ora il divorzio assume i crismi dell'ufficialità , conche nelle prossime 2 stagioni difenderà i colori della FDJ-, che invece saluta Marta Cavalli. I dettagli Già lo spettacolare video di presentazione del nuovo connubio sui social, con tanto di suonata al pianoforte, promette bene in vista di un futuro che l'olandese si augura roseo. "Fin dal primo contatto con l'FDJ-ho avuto ottime sensazioni. Sono felice di intraprendere questa nuova avventura in una squadra di cui ho sempre apprezzato lo spirito combattivo durante le corse.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:alla FDJ-Suez; Caduta di gruppo! Coinvolta anche: la maglia gialla è dolorante -su strada video; La regina del Tour de France è Katarzyna Niewiadoma; RUMORS OLANDESI IN VISTA DEL 2025.VERSO LA FDJ SUEZ SU BICI SPECIALIZED?; Un'offerta contrattuale di un milione di euro a: un passo decisamente positivo per ilfemminile?;vince il Giro dei Paesi Baschi con uno splendido assolo; Leggi >>>

ARRIVA L'UFFICIALITA', DEMI VOLLERING E FDJ - SUEZ ASSIEME PER I PROSSIMI DUE ANNI

(tuttobiciweb.it)

La vincitrice del Tour de France Femmes 2023 cambia squadra dopo quattro stagioni e 40 vittorie con SD Worx Protime.

Vollering la spunta a Liegi

(raisport.rai.it)

L'olandese Demi Vollering (SD Worx) ha vinto la Liegi-Bastogne-Liegi, battendo in volata la connazionale Annemiek van Vleuten e l'azzurra Elisa Longo Borghini. Assente dalla prova odierna la ...

Ciclismo: Demi Vollering favoritissima per la prova in linea femminile ai Mondiali. Elisa Longo Borghini ci prova

(oasport.it)

Domani in scena la prova in linea al femminile ai Mondiali di ciclismo in Svizzera ... Questa volta l’atleta più attesa è Demi Vollering, che sulla carta è un gradino sopra a tutte le ...

Ciclismo: Demi Vollering favoritissima per la prova in linea femminile ai Mondiali. Elisa Longo Borghini ci prova

(informazione.it)

È giunta l’ora delle donne. Domani in scena la prova in linea al femminile ai Mondiali di ciclismo in Svizzera. Una gara che spesso e volentieri, negli anni, si è rivelata spettacolare ...