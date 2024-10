Bring Them Down: intervista a Christopher Andrews e Colm Meaney (Di martedì 29 ottobre 2024) Bring Them Down: intervista a Christopher Andrews e Colm Meaney Il regista Christopher Andrews e l’interprete Colm Meaney hanno raccontato la natura selvaggia e viscerale di Bring Them Down, il nuovo film di Andrews presentato alla Festa di Roma 2024. Ecco cosa hanno raccontato: La trama di Bring Them Down Determinato a vendicare l’uccisione del suo gregge, un pastore viene coinvolto in un ciclo di violenza che svela i segreti del suo passato. Michael (40 anni), ultimo figlio di una famiglia di pastori, vive con il padre malato Ray (70 anni). Gravato da un terribile segreto sulla morte di sua madre, Michael si è isolato dal mondo. Il conflitto con un contadino rivale, Gary, si intensifica e, quando il gregge di Michael viene massacrato di notte, lui si dirige alla fattoria di Gary, intenzionato a vendicarsi. Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it (Di martedì 29 ottobre 2024)Il registae l’interpretehanno raccontato la natura selvaggia e viscerale di, il nuovo film dipresentato alla Festa di Roma 2024. Ecco cosa hanno raccontato: La trama diDeterminato a vendicare l’uccisione del suo gregge, un pastore viene coinvolto in un ciclo di violenza che svela i segreti del suo passato. Michael (40 anni), ultimo figlio di una famiglia di pastori, vive con il padre malato Ray (70 anni). Gravato da un terribile segreto sulla morte di sua madre, Michael si è isolato dal mondo. Il conflitto con un contadino rivale, Gary, si intensifica e, quando il gregge di Michael viene massacrato di notte, lui si dirige alla fattoria di Gary, intenzionato a vendicarsi.

