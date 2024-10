Bellaria si prepara a ricordare tutti i defunti e i Caduti per la Patria (Di martedì 29 ottobre 2024) In ricordo di tutti i defunti e dei Caduti per la Patria, l’Amministrazione Comunale parteciperà alle due funzioni religiose in programma sabato 2 novembre: alle 11.00 presso la chiesa del cimitero di Bordonchio e alle 15.00 presso la chiesa del cimitero di Bellaria Monte. Dopo ogni funzione Riminitoday.it - Bellaria si prepara a ricordare tutti i defunti e i Caduti per la Patria Leggi tutta la notizia su Riminitoday.it (Di martedì 29 ottobre 2024) In ricordo die deiper la, l’Amministrazione Comunale parteciperà alle due funzioni religiose in programma sabato 2 novembre: alle 11.00 presso la chiesa del cimitero di Bordonchio e alle 15.00 presso la chiesa del cimitero diMonte. Dopo ogni funzione

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Bellaria, lavori da 200mila euro a una serie di strade e alle aree esterne del cimitero

(corriereromagna.it)

Sono al via a Bellaria Igea Marina una serie di interventi che interesseranno il manto stradale di diverse zone, con l’obiettivo di consolidarne la ...

Il nubifragio a Bellaria: danni per mezzo milione

(msn.com)

Oltre 60 tra cantine, taverne e garage allagati in tutta Bellaria Igea Marina. Per non parlare delle strade, delle reti fognarie intasate, dei tombini saltati. Gli amministratori ancora non si sbilanc ...

Rimini, cento richieste di aiuto. Case e strade allagate: Bellaria la più colpita

(ilrestodelcarlino.it)

Nella città di Panzini caduti 160 millimetri di pioggia in poche ore. Scantinati e garage sott'acqua. Frane nei paesi dell'entroterra ...

Bellaria, chiesa e ristorante allagati non scoraggiano gli sposi: matrimonio «sull'acqua» e parroco con gli stivali

(msn.com)

La coppia ha postato le foto delle nozze in provincia di Rimini: l'acqua ha invaso la navata della chiesa del Sacro Cuore. Al ristorante tutti ai piani alti ...