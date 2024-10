Banda dei dossier vide 007 israeliani (Di martedì 29 ottobre 2024) 14.30 Nel febbraio 2023,Vincenzo De Marzio,ex carabiniere indagato nell'inchiesta milanese sui dossieraggi, avrebbe incontrato, insieme a Calamucci,l'hacker ora ai domiciliari,"due uomini non identificati legati all'Intelligence israeliana". Lo scrivono i Carabinieri di Varese in un'informativa che ricostruisce la presenza di uomini dei Servizi israeliani negli uffici della Equalize. Calamucci, intercettato,dice:"Mi hanno proposto un lavoro da un milione". Poi: "Metà dati li hanno dati al Vaticano, gli altri gli servono contro la Wagner" Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di martedì 29 ottobre 2024) 14.30 Nel febbraio 2023,Vincenzo De Marzio,ex carabiniere indagato nell'inchiesta milanese suiaggi, avrebbe incontrato, insieme a Calamucci,l'hacker ora ai domiciliari,"due uomini non identificati legati all'Intelligence israeliana". Lo scrivono i Carabinieri di Varese in un'informativa che ricostruisce la presenza di uomini dei Servizinegli uffici della Equalize. Calamucci, intercettato,dice:"Mi hanno proposto un lavoro da un milione". Poi: "Metà dati li hanno dati al Vaticano, gli altri gli servono contro la Wagner"

La banda dei dossier incontrò persone legate agli 007 israeliani

La Procura di Roma indaga per accesso abusivo di un sistema informatico, violazioni relative alla privacy e esercizio abusivo della professione in un procedimento a carico di un gruppo che avrebbe ...

'Banda dossier incontrò persone legate a 007 israeliani'

(ANSA) - MILANO, 29 OTT - Nel febbraio 2023 Vincenzo De Marzio, ex carabiniere indagato nell'inchiesta sui dossieraggi illegali, avrebbe avuto un incontro, assieme a Nunzio Calamucci, l'hacker ora ai ...

Furto dei dati, il pm: «Banda dei dossier si avvaleva di 'cintura istituzionale'». Gli incontri con gli 007 israeliani

Dati rubati, l'inchiesta Enrico Pazzali, coinvolto nell'inchiesta sui dossieraggi, si è auto-sospeso dal ruolo di presidente della Fondazione Fiera Milano, comunicando la ...

Le menti della banda dei dossier: un super poliziotto e un informatico. Spiati anche i vertici dello Stato

Gli inquirenti, in testa la Procura nazionale antimafia guidata dal magistrato pugliese Giovanni Melillo – 66 anni, in carica dal maggio 2022, successore di Federico Cafiero De Raho (oggi deputato M5S ...