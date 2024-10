Oasport.it - ATP Parigi-Bercy, Matteo Arnaldi commette troppi errori e cede in due set a Holger Rune nel primo turno

(Di martedì 29 ottobre 2024) Si chiude mestamente per i colori azzurri questa giornata del Masters1000 di. Dopo le sconfitte di Lorenzo Musetti e diBerrettini, oltre alla notizia del ritiro di Jannik Sinner prima di giocare domani, è arrivato il ko di(n.38 del ranking) contro il danese(n.13 ATP). Uncomplicato per il ligure, al cospetto di un giocatore che due anni fa si impose in questo evento e ben si trova su questi campi indoor.ha ceduto sullo score di 6-4 6-4 in 1 ora e 31 minuti di gioco, peccando in termini di precisione sulle chance “break” costruite e avendoalti e bassi nel corso dell’intera partita. Sarà quindi la testa di serie n.11 del torneo ad affrontare nel secondo round il kazako Alexander Bublik. Nelset i rimpianti non mancano.